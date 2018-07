Julien Courbet se bat contre les lenteurs administratives

publié le 30/09/2016 à 14:49

Ce matin, Julien et son équipe aident Pauline

Début juin, la mère de Pauline qui habitait dans le Calvados, déménage dans la Manche. Elle fait donc les démarches nécessaires auprès des CAF pour continuer à percevoir son aide au logement. Fin juillet, sa mère reçoit un courrier lui indiquant qu’elle n’allait plus percevoir d’APL. Elle s’attend donc à recevoir rapidement des nouvelles de la CAF. Mi-septembre, étant toujours sans nouvelles, sa mère se renseigne auprès des deux CAF et découvre que le certificat de transfert de la 1ère, n’est jamais arrivé à la seconde. Il doit être renvoyé et avec les délais d’attente et de traitement du dossier, on dit à la mère de Pauline qu’elle ne recevra pas ses APL avant décembre !



>Retour sur le cas de Brice :Il achète un aplatisseur à céréales (prix 2303 euros) chez un professionnel. Deux mois plus tard, cet aplatisseur commence à chauffer. Il le signale au professionnel et renvoie finalement l'aplatisseur, le 4 avril 2016. Depuis deux semaines, Brice appelle tous les jours, mais sans résultats. Hier, dans l'après midi, la société nous a contacté via son avocat. On vous raconte ...

>Le cas d'urgence: Dans une semaine Laurence se retrouvera à la rue. A cause d'un retard de Pôle Emploi, elle a perdu le CDI qui lui était proposé, et se retrouve sans logement. L'équipe va donc se battre pour la sortir de cette situation.



Retrouvez le replay de l'émission =>

> Ce matin, tracas adminsitratifs









