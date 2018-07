publié le 25/04/2018 à 13:13

Faire ses courses à crédit ? Ce sera bientôt une réalité. L'enseigne Casino a annoncé le lancement d'un système permettant de payer ses courses à crédit. Il sera disponible à la fin du mois d'avril. Il sera possible pour les clients de payer son panier de courses en différé dans la limité de 20 euros, ou en plusieurs fois jusqu'à 50 euros. Le paiement en plusieurs parties était déjà connu pour les gros achats, mais pour les courses du quotidien, c'est une nouveauté.



Pour Rodolphe Bonnasse, spécialiste du commerce et de la consommation et PDG du groupe de communication CACOM, ce système est une réponse "à un problème que tous les commerçants connaissent" : la baisse du chiffre d'affaires à la fin du mois, due aux difficultés financières des Français. Pour le spécialiste, cette nouvelle possibilité s'inscrit dans une logique de fidélisation des clients, à l'heure où "27% des foyers ont recours au crédit à la consommation, et sur ces 27%, 70% connaissent la situation du découvert bancaire." Pour Rodolphe Bonnasse, "l'idée de Casino, c'est d'essayer de les en sortir."

Pierre-Édouard Magnan, délégué général du Mouvement national des chômeurs et précaires, ce système de paiement masque un problème sociétal. "Le fond du problème, c'est que des gens en fin de mois n'ont plus les moyens de se nourrir", explique-t-il, craignant que cela ne "renforce l'endettement de certaines personnes".