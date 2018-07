publié le 31/07/2018 à 09:35

Petite révolution à venir dans notre mode de vie : le cash back. On pourra bientôt retirer de l'argent liquide chez les commerçants. C'est la transposition d' une directive européenne qui vient d'être adoptée par Assemblée nationale et le Sénat. Cela permet aux commerçants, petits et grands, de remplacer les Distributeurs Automatiques de Billets, les fameux DAB.



On est donc dans le monde à l'envers puisque c'est l'homme - en l'occurrence le commerçant ou la commerçante - qui vole le travail de la machine et plus l'inverse. On fait marche arrière sur l'automatisation et on confie à des êtres humains ce que faisait jusque-là des distributeurs automatique robotisés. C'est rare comme exemple.

En allant faire vos courses, vous pourrez payer avec votre carte bancaire plus que le montant de vos achats. La différence vous sera rendue en liquide. Exemple : je vais chez mon boulanger, j'achète du pain et des viennoiseries pour 5 euros, mais au moment de payer avec ma carte, je demande à la vendeuse de me facturer 25 euro (au lieu de 5).

La commerçante encaisse et me rend un billet de 20 euros. Ça tombe bien, j'avais besoin d'un peu de liquide Vous pourrez faire la même chose dans un supermarché. Je surpaye mes achats avec ma carte bancaire et le trop perçu m'est rendu en pièces et billets.

Le cash back partout ?

La loi précise que seuls les commerçants volontaires pourront pratiquer le cash back. Et des décrets d'application fixeront les montants minimum et maximum que l'on pourra percevoir en liquide. Le plafond devrait tourner autour de 80 euros.



Côté avantages. Pour les commerçants, c'est un moyen d'attirer les clients. Pour les banques, c'est le moyen de faire des économies, car cela coûte cher d'installer, d'alimenter et d'entretenir des DAB , les commerçants les remplaceront .



Et pour nous consommateurs, c'est un moyen de nous simplifier la vie, notamment quand on habite en zone rurale ou en grande banlieue où il n' y a pas forcément une agence bancaire ou un DAB à proximité. La petite supérette du coin pourra nous dépanner.

Une menace pour les DAB ?

Pour autant, le cash back ne signe pas la fin des Distributeurs Automatiques de billets. Il y en aura toujours, ne serait-ce parce que vous ne pourrez pas retirer de grosses sommes chez les commerçants.



Mais le cash back va sans doute accélérer un mouvement qui a commencé il y a 10 ans : la baisse du nombre de ces distributeurs de billets. La plupart des banques ont commencé à reconfigurer leur réseau, à fermer des agences désertées par leurs clients qui maintenant gèrent à distance leur compte. Et chaque fermeture d'agence bancaire entraîne dans la foulée la disparition d'un ou plusieurs DAB.



Le parc diminue chaque année d'un gros millier. Vous verrez que l'on sera bien content dans quelques années de trouver un commerce qui vous délivrera du liquide au lieu de partir à la recherche d'un distributeur automatique de billet introuvable.