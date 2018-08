publié le 07/08/2018 à 14:51

Les prix à la pompe grimpent de nouveau. Selon des chiffres officiels publiés lundi 6 août, le tarif des carburants vendus dans les stations-service françaises sont en hausse cette semaine, après une légère baisse en juin et juillet.



Le gazole, carburant le plus vendu en France avec environ 80% des volumes, s'affichait en moyenne à 1,4454 euro le litre, soit 1,12 centime de plus que la semaine précédente, selon les données hebdomadaires du ministère de la Transition écologique et solidaire.

Le litre d'essence sans plomb 95 a augmenté de 2,03 centimes à 1,5448 euro. Celui d'essence sans plomb contenant jusqu'à 10% d'éthanol (SP95-E10) a pour sa part progressé de 1,48 centime à 1,5197 euro. Le litre de sans plomb 98 a quant à lui pris 1,46 centime et s'affiche désormais à 1,6093 euro.

Comment expliquer cette hausse ? Va-t-elle perdurer ? Voici quelques éléments de réponse qui risquent de faire grimacer les automobilistes.

Le pétrole reste cher et la demande mondiale augmente

Le prix des carburants varie en fonction de plusieurs données : le cours du pétrole, le taux de change euro-dollar, le niveau des stocks de produits pétroliers mais aussi le niveau des taxes. Or, on constate aujourd'hui un retour du pétrole cher : à près de 70 dollars le baril depuis début août, le cours du pétrole reste élevé, même s'il a légèrement baissé depuis fin juillet où il atteignait près de 75 dollars.



Cette hausse du prix du pétrole coïncide aussi avec le retour de la croissance mondiale, qui entraîne une augmentation de la demande alors que la production stagne. Elle se traduit ainsi "par une augmentation du prix de la matières premières, et donc une augmentation continue du prix de l'essence", expliquait en mai dernier Francis Duseux, président de l'Union française des industries pétrolières (UFIP) joint par RTL.



Mais le prix du baril n'est pas la seule raison de la flambée des prix du carburant. En France, cette augmentation se conjugue avec la forte hausse des taxes au 1er janvier 2018. Depuis le début d'année, la "contribution Climat-Énergie" (ou taxe carbone) ont ainsi fait augmenter les tarifs du sans plomb 95 et du diesel.



Une hausse légère qui pourrait durer

Sauf crise mondiale majeure, les prix des carburants devraient rester relativement stables tout l'été, c’est-à-dire assez élevés. Pas de hausse forte donc, mais pas de baisse significative en vue non plus.



Pour les professionnels du secteur, les prix risquent de rester élevés. D'autant que selon le président de l'UFIP, l'État devrait continuer à faire augmenter les taxes au cours des quatre ans à venir. "Cela va devenir intolérable pour les Français", s'alarme t-il. Pour le gouvernement, l'objectif est clairement affiché : il s'agit de contraindre les Français à changer leurs habitudes et se détourner du diesel.