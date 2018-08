publié le 04/08/2018 à 17:31

L'été, l'ennemi de l'automobiliste reste souvent la chaleur. Sur la route et dans l'habitacle, les températures grimpent très vite. Pour éviter le coup de chaud, il faut suivre quelques conseils assez simples.



Tout d'abord, il faut attendre un peu avant d'allumer la climatisation lorsque l'on démarre, cela permet de ne pas surconsommer. Car une clim trop forte ou mal réglée peut augmenter la consommation de carburant jusqu'à 20%. Ensuite, il ne faut pas la pousser au maximum d'un coup, mais plutôt la régler progressivement pour obtenir 5 ou 6 degrés de moins que l'air extérieur, pas plus, car si l'air est trop froid, un rhume peut arriver.

Tout au long du trajet, il est important de bien s'hydrater et de ne pas rester dans la voiture lors des pauses. Il faut être particulièrement vigilant avec les enfants. Car dans un véhicule laissé au soleil, la température d'un petit peut augmenter trois à cinq fois plus vite que celle d'un adulte.

Les enfants en bas-âge ont particulièrement du mal à réguler leur température interne par la transpiration. Leurs réserves en eau sont assez faibles, et ils ne peuvent pas toujours exprimer leur sensation de soif, se réhydrater ou se mettre à l'ombre seuls. Leur faire boire de l'eau ou les rafraîchir avec un brumisateur est donc indispensable.

Le pare-soleil, un allier précieux

Pour éviter de prendre la route dans un habitacle surchauffé (il peut y faire plus de 40 degrés si le véhicule est resté en plein soleil), le pare-soleil reste un allié infaillible. Il permet d'éviter que le volant ne se transforme en radiateur et fait baisser la température de 10 degrés s'il est placé sur toutes les vitres.



Une fois sur la route, il est possible d'accrocher une serviette légèrement humide sur les fenêtres arrières, notamment pour protéger les enfants et les personnes âgées.