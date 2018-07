publié le 27/07/2018 à 18:32

Les animaux aussi sont sensibles à la chaleur. Avec les températures caniculaires qui touchent le pays, il est important de veiller à ce que votre animal de compagnie ne soit pas victime d'un coup de chaleur, qui pourrait lui être fatal.



Augmentation de la fréquence respiratoire et rougissement des muqueuses sont les principaux symptômes du coup de chaleur, explique la Fondation 30 millions d'amis. Si votre animal est touché, il faut alors le rafraîchir, mais de manière progressive, pour éviter le choc thermique. Ensuite, il faut foncer chez le vétérinaire.

Les animaux très jeunes ou âgés, ceux ayant des difficultés respiratoires, des problèmes de santé ou encore un pelage sombre, sont les plus vulnérables. Il existe plusieurs techniques pour garder son animal au frais et lui éviter un coup de chaleur.

1. Gardez des pièces au frais

Lors des périodes de fortes chaleurs, il est important de garder des espaces frais dans son logement, où l'animal pourra se reposer. En fermant les fenêtres et les volets, et en aérant la nuit quand les températures baissent un peu, vous pouvez garder des pièces au frais.



Si cela n'est pas suffisant, un ventilateur ou un système de climatisation peut être agréable pour votre animal de compagnie. Attention néanmoins à ne pas mettre la climatisation trop forte, cela peut être dangereux.



Si vous emmenez votre animal avec vous à l'extérieur, il ne faut absolument pas le laisser dans votre véhicule, même les fenêtres ouvertes. Dans cette situation, un animal "peut décéder en 20 minutes", prévient la SPA.

2. Faites-leur boire de l'eau

Comme les humains, les animaux ont besoin de s'hydrater davantage lorsqu'il fait chaud. Veillez bien à laisser de l'eau à leur disposition, et à la renouveler régulièrement. Vous pouvez aussi adapter leur alimentation en la rendant moins sèche, en évitant les croquettes par exemple.

3. Adaptez les sorties

Évitez les promenades en pleine chaleur. Privilégiez les sorties le matin et le soir, où l'air est plus frais, et marchez à l'ombre. Avec le soleil, le bitume peut devenir très chaud et endommager voire brûler les pattes de votre animal.



Pendant les pics de chaleur, n'imposez pas un rythme trop soutenu à votre animal de compagnie, ni de vous suivre pendant un jogging. Vous pouvez en revanche l'emmener se baigner pour se rafraîchir.

4. Rafraîchissez-les

Vous pouvez apporter un peu plus de fraîcheur à votre animal de compagnie en le mouillant, avec des gants humides ou un vaporisateur. Pour les chats qui ont souvent peur de l'eau, vous pouvez le caresser avec la main mouillée pour le rafraîchir.



Enfin, "contrairement aux idées reçues, il ne faut pas tondre son animal en été. Le poil protège des UV, de la déshydratation et permet la thermorégulation", explique le Dr Laetitia Barlerin à 30 millions d'amis.