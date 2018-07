publié le 28/08/2016 à 16:15

En cette fin août, les jardiniers ont de la place libre au potage et ils ont encore le temps d’y semer des légumes. Au programme : un semis de navet. Il faut semer Market Express, il est blanc, petit (3cm à 5cm ) et aussi bon cru que cuit. Market Express a l’avantage d’arriver à maturité plus vite. En récolter déjà entre 30 à 50 jours après le semis. Alors que Boule d’Or demande 3 mois de culture et risque donc de souffrir du gel en novembre.

Une chose importante : le navet déteste la sécheresse. Dans un sol frais, les graines germent en 8/10 jours et donnent des navets tendres. Dans un sol sec, les graines traînent pour germer et les navets sont filandreux.



On peut aussi semer des épinards. Dans un mois et demi, on pourra déjà en récolter. Mais attention, l’épinard est délicat. D'abord, il est sensible à la pourriture pendant la levée de la graine. Par précaution, quand on sème, on met dans le fond du sillon un peu de poudre de charbon de bois, le même que celui des barbecues. C’est un fongicide naturel. Ensuite, comme toutes les graines ne germent pas, on sème dense, quitte à éclaircir plus tard (un plant tous les 10cm).

L’épinard déteste la chaleur, la sécheresse et les excès d’eau. Alors pour mettre les chances de son côté, on sème dans un coin du potager qui est au frais pendant les heures chaudes de la journée. Après, on arrose souvent. Pour les jardiniers qui ont un sol lourd et mal drainé, il faut qu'ils cultivent sur une butte de 70 cm de large sur 20 cm de haut, sur la longueur qu’ils souhaitent. Faire une butte, dans un potager, c’est facile. On pellette la terre dans les deux petites allées qui encadrent la future butte et on la met au milieu. La butte est faite. Il n’y a plus qu’à semer les épinards dessus. Dans une butte la terre s’égoutte bien mieux, elle reste saine et l’épinard aussi. Le potager en butte, c’est une bonne idée pour ceux qui ont un problème d’excès d’eau.

Ne jamais couper un plant d’épinard à ras du sol, comme on le fait avec une salade. Il faut se contenter de cueillir juste quelques feuilles, tout le long du rang. Chaque plant d’épinards garde alors une bonne partie de ses feuilles et remplace vite les feuilles récoltées par des nouvelles. Cueillez régulièrement, vous aurez des épinards jusqu’à fin décembre.