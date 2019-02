publié le 20/02/2019 à 10:40

C'est la première fois depuis 71 ans que Honda ferme une usine. Celle-ci emploie 3.500 salariés et fait 10% de la production automobile des Anglais. Les dirigeants de la compagnie démentent que cette décision ait été prise à cause du Brexit, bien que ça ne soit pas du tout crédible. Il faut dire aussi que le constructeur automobile japonais ne veut pas réinvestir dans cette usine après la fin du modèle fabriqué actuellement, la Civic, en 2021.





Ce qui fait peur à Honda, c'est l'incertitude. À l'origine, les constructeurs japonais sont venus au Royaume-Uni car cela offrait une porte d'entrée sur le marché européen, c'est Margaret Thatcher qui avait développé cette politique. Or à ce jour, à un mois du Brexit, on ne connaît toujours pas le régime douanier et réglementaire qui prévaudra entre le Royaume-Uni et l'Europe. En effet, les parlementaires et les dirigeants britanniques sont incapables de se fixer sur une option claire, ce qui est très embêtant pour deux raisons vu de chez les Japonais.

D'abord, ils ne savent pas si les voitures qu'ils fabriquent à Swindon seront taxées lorsqu'elles seront exportées sur le continent, et si oui, à quel taux. Ensuite, ça remet en question l'organisation elle-même de la production.

Le coût du stockage

En quoi la production peut-elle être menacée ? Il passe sur les chaînes de Swindon environ deux millions de pièces détachées par jour, dont les trois-quarts proviennent d'Europe et arrivent entre 24 heures et 5 heures avant d'être montées. C'est la méthode du "juste à temps" qui repose sur du flux logistique très efficace. Honda a calculé qu'en cas de Brexit sans accord, ce qui est probable, ça rétablirait les contrôles physiques aux frontières et ainsi les pièces mettront plusieurs jours pour pénétrer au Royaume-Uni.



Cela imposerait d'arrêter les chaînes de production pour le moindre aléa, à moins de faire des stocks de pièces détachées, mais avec un coût considérable pour l'entreprise. C'est vrai notamment à cause de la construction des hangars pour le stockage : il faudrait tellement de pièces qu'ils auraient besoin de l'équivalent de 42 terrains de football, soit l'entrepôt le grand du monde.

Retour au Japon

Par conséquent, Honda rentre installer son usine au Japon. Le constructeur continuera d'exporter sa production chez nous car le traité de libre-échange signé entre le Japon et l'Europe est entré en vigueur il y a 15 jours. Il prévoit la disparition totale des droits de douane sur les voitures japonaises exportées en Europe, c'est donc plus intéressant pour Honda de rapatrier sur l'archipel sa production.



C'est aussi ce que va faire Nissan, qui vient d'annoncer qu'il installait la fabrication de son nouvel X-Trail au Japon, alors qu'il aurait dû être à Sunderland, au Royaume-Uni. Quand on rétablit les frontières sans fixer un cadre pour les investisseurs, ce sont les usines qui s'envolent, et avec elle, la croissance et l'emploi.