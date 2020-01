publié le 25/01/2020 à 07:00

Box minceur : toute la vérité sur ces nouveaux régimes

Invitée : Patricia Chairopoulos, journaliste à 60 millions de consommateurs



Cuisine : à la soupe ! (recettes)

Invité : Ruben Sarfati, chef et traiteur engagé au Rest’ici (Montreuil) et à La Source (Pantin). Retrouvez également ses produits sur le site Aepicure

Accidents domestiques : connaissez-vous les gestes qui sauvent ?

Invité : Yann Gillard, sapeur-pompier

Nous Voilà Bien ! vous accompagne chaque samedi matin de façon concrète et positive sur le chemin du "mieux être" !