publié le 12/09/2018 à 13:34

J’ai le droit d’être de mauvais poil, de râler et de me sentir mal dans mes pompes. C’est la sociologue Eva Illouz qui, dans son essai Happycratie, nous conjure de disperser façon puzzle la tyrannie du bonheur.



Terminé de se battre la coulpe à chaque publication du World Happiness Report qui nous explique doctement que nous les Français, on serait moins heureux que les Emiratis et les Tchèques réunis ! La sociologue nous montre à quel point ces classements sont une fumisterie qui s’appuie sur la psychologie positive inventée aux États-Unis par Martin Seligman.

Psychologie de bazar qui fait tout reposer sur les épaules de l’individu. Soit il est apte au bonheur, et il va réussir sa vie. Soit ce n’est pas le cas, et tant pis pour lui. Du coup, assez vite, cette pseudo science est devenue l’alliée objective du libéralisme économique… Et de la réduction drastiques des politiques publiques protectrices.

On a le droit et même le devoir de continuer à râler Isabelle Saporta Partager la citation





Les Américains ont ainsi investi des dizaines de millions de dollars pour que cette nouvelle idéologie se répande un peu partout dans le monde. Et les multinationales y sont, elles aussi allées de leurs happiness institutes.



Cette façon de voir les choses, ça revient à déposer sur les épaules du chômeur, du précaire, du malade, du retraité qui ne s’en sort pas, le fardeau de son malheur. Du coup, j’ai eu envie de relire l’économiste Joseph Stiglitz qui, lui, nous explique qu’on a des raisons d’être ronchons et que les revenus des 1% les plus riches n’ont cessé d’augmenter ces quarante dernières années, tandis que ceux des 90% les plus pauvres ont stagné.



J’ai aussi regardé les chiffres d’AlterEco nous disant que 34,1% des effectifs universitaires sont des enfants de cadres contre 11,7% d’enfants d’ouvriers. Et je me suis dit, qu’on avait le droit et même le devoir, nous autres les Gaulois réfractaires de continuer à râler ! Réjouissons-nous, car ça veut dire que pour nous, la solidarité ça veut encore dire quelque chose. C’est comme ça.