La salade aux insectes devrait rester une niche. Car c'est culturel : manger des sauterelles ou des mouches fait assez peu envie aux Français. En revanche, les insectes sous forme de farine vont nourrir plutôt le bétail (vaches, cochons et poules). C'est une source de protéines pas chères qui va se développer. Ce sont des professionnels de l'agroalimentaire et de la grande distribution qui ont répondu à l'enquête menée par le cabinet AlimAvenir.



Selon eux, la grande tendance qui va se confirmer ce sont les achats par Internet : faire ses courses, commander ses repas et se les faire livrer. Certaines entreprises de restauration collective pensent même qu'assez rapidement, les urbains (avec quand même un certain pouvoir d'achat) ne feront plus à manger du tout et commanderont tous les jours. Le bio - ça se confirme aussi - va continuer son essor. Tout comme le local : les Français sont rassurés par les circuits courts et veulent en trouver dans les grandes surfaces.

Va-t-on voir pousser des fermes urbaines un peu partout ? Sans doute. Mais cela ne suffira a nourrir tout le monde. Et tant que les villes seront polluées, l'image des tomates ou des fraises cultivées sur les toits en souffrira.

Autre tendance assez forte : le végétarisme. Elle concerne aujourd'hui surtout les jeunes et devrait s'installer. Sans oublier le flexitarisme. C'est un mot très moche, mais qu'on va entendre de plus en plus. Ce sont des consommateurs qui continuent à manger de la viande, mais beaucoup moins. Ils achètent de la qualité, des labels, et sont prêts à mettre un plus cher pour se faire plaisir.