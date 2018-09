Crédit : iStock / Getty Images Plus

La Wallonie s'attaque à une règle grammaticale française qu'elle juge trop corsée et désuète

publié le 03/09/2018 à 12:17

Il est d'usage, comme cela est enseigné à l'école primaire, d'écrire "j'ai changé deux, trois choses dans la langue française", mais d'accorder "les deux, trois choses que j'ai changées dans la langue française". C'est précisément cette question d'accord du participe passé avec l'auxiliaire "avoir" que veut simplifier la Communauté française de Belgique, autrement appelée Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi que le relate Libération ce lundi 3 septembre, jour de rentrée scolaire.



La plus étendue des trois communautés fédérées de la Belgique, francophone souhaiterait rendre invariable le participe passé qui suit l'auxiliaire "avoir" dans toutes les situations. Elle propose par ailleurs que cette règle soit étendue à l'entièreté du monde francophone, explique Libération.

Ainsi, nombreuses références de la francophonie en Belgique ont été consultées pour s'accorder sur ce changement, fait savoir le quotidien. Le Conseil de la langue française et de la politique linguistique de la Fédération Wallonie-Bruxelles (CLFPL), le Conseil international de la langue française (Cilf) et la Fédération internationale des professeurs de français et de sa branche belge, ont, entre autres, donné un avis favorable à cette règle d'invariabilité.

Et de ce côté du Quiévrain ? "L’Académie française, n’étant pas composée de linguistes, (...) n’est jamais parvenue à produire une grammaire décente et ne peut donc servir de référence", argue la tribune de Libération, acquise à la cause de cette simplification belge.