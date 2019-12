publié le 18/12/2019 à 07:00

« L’esprit intuitif est un don sacré et l’esprit rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don », selon Albert Einstein. Encore faut-il avoir ce don d'intuition, celui qui nous fait pressentir quelque chose que d'autres n'auront pas déceler... Et a priori, il n'est pas certain que nous en soyons tous capable !

Avons-nous tous de l’intuition ? Est-elle toujours juste ? Comment la cultiver ?

Invité.e.s

- Pascale Senk, journaliste spécialisée en psychologie. Auteure de Et tu verras ta vie autrement (Editions Larousse)



- Christophe Haag, professeur HDR (Habilitation à Diriger les Recherches) à EM Lyon Business School, chercheur en psychologie sociale. Auteur de La poulpe attitude - Et si, vous aussi, vous utilisiez votre intuition pour prendre les bonnes décisions (Editions Michel Lafon) et de La contagion émotionnelle (Editions Albin Michel)



