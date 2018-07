Avoir de l'espoir est-il un atout ?

publié le 29/12/2017 à 07:00

Transmis (ou pas) en partie par notre culture et notre éducation, l'espoir nous aide à traverser et surmonter certaines épreuves de la vie et certains échecs en nous poussant à avancer, agir et progresser. Mais il peut être perçu négativement car il suggère l'attente, l'idéalisme, la naïveté, l'entêtement aussi parfois... L'espoir est-il un atout ou une faiblesse ? Que nous apporte-t-il vraiment ? Comment le développer et le cultiver ?







Invités

- Pierre-Henri Tavoilllot : maître de conférences en philosophie à l'Université Paris-Sorbonne, Président du Collège de Philosophie et auteur de "De mieux en mieux et de pire en pire", éditions Odile Jacob



De mieux en mieux et de pire en pire

- Géraldyne Prévot-Gigant : psychopraticienne et spécialiste de la dépendance affective et des troubles du lien, créatrice des "groupes de parole pour les femmes" et auteure de "Les pouvoirs de l'espoir", éditions Odile Jacob



Les pouvoirs de l'espoir

Vous souhaitez témoigner ?

