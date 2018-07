Avis de consommateurs : attention, ils peuvent facilement être manipulés

publié le 31/05/2016 à 15:23

80% des internautes consulteraient les avis de consommateurs avant de réaliser un achat. L'UFC - Que Choisir a voulu en savoir plus sur ces avis, devenus incontournables mais pas toujours dignes de confiance. L'association de consommateurs a déposé deux avis (un positif et un négatif) sur une quinzaine de sites de produits et de services afin de voir si ces sites étaient réellement objectifs. "Résultat : un mois plus tard, un tiers des sites n'ont publié que l'avis positif. C'est une proportion importante qui montre clairement qu'il y a manipulation afin de n'afficher que les commentaires les plus favorables", explique Frank Attia.



Comment les professionnels s'y prennent-ils pour biaiser les résultats ? "La solution la plus simple est de rédiger soi-même un message positif, de demander à des proches de le faire ou encore à une société spécialisée - moyennant rétribution", répond le journaliste. "Ils peuvent aussi supprimer les messages négatifs, ce qui augmente mécaniquement la proportion d'avis positifs, ou encore mettre les avis positifs en avant même s'ils sont très anciens", analyse-t-il encore.

Autre stratagème couramment employé par les sites qui proposent des avis sous forme de notes (avec des étoiles qu'ils faut cocher) : ils jouent sur le mode de calcul de ces notes afin de donner l'illusion de bons résultats. Heureusement, il existe plusieurs petites techniques pour repérer les faux commentaires.