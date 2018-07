publié le 29/07/2018 à 08:21

Sur les routes, seulement 366 kilomètres de bouchons cumulés hier, ce qui n'est pas grand-chose pour un samedi classé rouge dans le sens des départs. Aujourd'hui, dimanche, retour à la normale mais la vigilance est toujours requise pour protéger les patrouilleurs.



Les accidents surviennent le plus souvent lorsque les patrouilleurs autoroutiers interviennent pour porter secours aux automobilistes ou sur des zones de chantiers, selon Thomas Thieulin de la prévention routière. "Il y a un peu plus de 5.000 personnels autoroutiers qui interviennent 24h/24 sur le réseau autoroutier. Il y a un accident tous les trois jours qui intervient avec les personnels autoroutiers", explique-t-il.

Dès lors, Thomas Thieulin livre quelques conseils de prudence. "Lorsqu'on voit des zones de chantiers ou une zone de ralentissement ou un accident, il faut adapter sa vitesse et respecter les distances de sécurité, voire ralentir quand on s'approche de zones à risques", conseille-t-il, alors que les vitesses sont de plus en plus contrôlées via les radars de chantiers.

Enfin, si la circulation est restreinte, il ne faut surtout pas chercher à dépasser coûte que coûte sur les côtés, au risque d'écoper d'une amende de 135 euros et d'un retrait de trois points sur le permis. Il y a le risque de percuter un fourgon autoroutier. En effet, un accrochage sur trois a lieu sur la bande d'arrêt d'urgence.