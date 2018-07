Automobiles : comment bien choisir sa boite automatique ?

publié le 27/04/2016 à 06:43

Depuis le début de l'année, c'est la ruée sur les boites automatiques. En moins de dix ans, les ventes ont triplé, et l'offre explose. Y compris sur des modèles d'entrée de gamme, comme chez Dacia qui vient de se lancer dans l'aventure à un prix défiant toute concurrence. À 600 euros, c'est la boîte automatique la moins chère du marché. C'est grosso modo trois fois moins que la concurrence. Fidèle à sa réputation la marque casse les prix. Mais attention à ce tarif, il ne faut pas vous attendre à la Rolls des Boites autos. Proposé sur certaines Logan et Sandero, elle fait certes le job mais, il s'agit de la version basique, à simple embrayage : une boîte à l'origine mécanique modifiée de manière à passer les vitesses toute seule. Simple, et robuste.



Si vous préférez rouler avec plus de confort façon tapis roulant, choisissez la boîte dite à double embrayage. Inventée par un ingénieur français Adolphe Kégresse qui l'installe dans une Traction Avant en 1939. Tombé quasi dans l'oubli avant d'être popularisé il y a quelques années par Volkswagen. Son principe : les vitesses passent ultra-rapidement sans à coup.



Mais si vous croyez qu'une boite automatique consomme plus, sachez que c'était vrai avec les anciennes boites qui pouvaient parfois engendrer une surconsommation jusqu'à 2l/100 km. Mais c'est de moins en moins le cas. Aujourd'hui, elles sont plus souples, moins gloutonne et on constate plus qu'une légère surconsommation allant de 0,1 à 0,6 l/100km suivant les modèle. Reste le prix, si le tarif d'une boite auto est imbattable chez Dacia. Comptez entre 1.200 et 2.000 euros chez les concurrents. Donc pas facile à amortir. C'est le choix du confort, inégalé, notamment dans les bouchons.aut