Automobile : les clichés sur les femmes ont la vie dure

Les femmes sont-elles toujours victimes de sexisme dans le monde de l'automobile ? Tiregom, un comparateur de pneus sur internet vient de sortir une étude : selon elle, les clichés ont la vie dure. Elle a été menée sur 1.200 personnes, 600 hommes et 600 femmes pour respecter la parité et établir un diagnostic des stéréotypes dans l'univers automobile.



Plusieurs questions ont été posées aux sondés. La première : les femmes conduisent-elles moins bien que les hommes ? Près de 20 % des sondés répondent par l'affirmative, principalement des hommes. Mais presque une personne sur deux n'est pas du tout d'accord. D'ailleurs, les chiffres de la sécurité routière ont depuis longtemps démenti ce mythe. Concernant la possibilité pour les femmes d'avoir plus d'accidents que les hommes, 80 % des sondés trouvent que ce cliché "ridicule".

Mais l'étude va plus loin, elle s'intéresse aussi au côté mécanique. Elle s'interroge par exemple sur le fait de savoir si les hommes sont plus doués pour la mécanique que les femmes. Plus de la moitié des personnes pense que c'est faux, avis donc aux 12 % qui pensent le contraire.

L'étude vise aussi le sexisme dans l'univers professionnel automobile. Une personne sur quatre ferait plus confiance à un homme qu'une femme pour entretenir sa voiture dans un garage. Du reste, les sondés n'ont pas de préférence tant que le travail est bien réalisé.