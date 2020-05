et Pierre Jarnoux

publié le 26/05/2020 à 16:39

En visite dans une usine Valeo à Etaples près du Touquet, Emmanuel Macron a dévoilé plusieurs annonces concernant le secteur automobile. La prime pour l'achat d'un véhicule électrique passe de 6.000 euros à 8.000 euros. Autre nouveauté, la prime pour l'achat d'un véhicule hybride rechargeable bénéficie maintenant d'un bonus de 2.000 euros. Enfin, les primes ne sont plus réservées aux particuliers, elles concernent maintenant les entreprises. Le président de la République espère ainsi faire redécoller le marché des voitures neuves.

Les ventes de véhicules électriques "ont décollé au premier trimestre 2020" confirme Patrick Pélata, ancien numéro 2 de Renault. En volume, elles ont représenté trois fois plus que le premier semestre de l'année dernière, jusqu'à atteindre 7% de part de marché. "Des chiffres encourageants", selon lui qui prouvent la volonté des Français à se tourner vers l'électrique. La prime à la conversion est elle aussi augmentée jusqu'à atteindre 4.000 euros, ce qui envoie un signal fort aux particuliers.

Il existe encore des freins à la conversion

Nombre de bornes insuffisant, autonomie limitée, la voiture électrique ne séduit pas toujours. Selon Patrick Pélata, "c'est un nouveau système la voiture électrique, il faut la penser différemment". C'est à dire revoir son rapport à la voiture et à son utilisation en attendant que les infrastructures suivent.

Le besoin d'adaptation se ressent aussi chez les constructeurs. On pourrait envisager des relocalisations de productions, comme la Renault Zoé à Flins par le passé ou bien plus récemment la 3008 hybride rechargeable Peugeot à Sochaux. Patrick Pélata se veut optimiste quant à atteindre l'objectif d'un 100% électrique d'ici 2050. Pourtant les chiffres actuels laissent penser l'inverse.

Un marché déjà touché

Le marché de l'automobile est en chute libre, avec une baisse de 90% des ventes en avril par rapport à l'année dernière. Les stocks des entreprises explosent avec 400.000 voitures en attente sur les parkings constructeurs, tandis que un tiers des entreprises du secteur se déclarent au bord de la faillite.

Renault avait récemment demandé l'aide de l'Etat qui est enclin à lui attribuer un prêt de 5 milliards d’euros. Et ce, malgré la fermeture éventuelle de 4 sites de productions : Flins, Caudan, Choisy-le-Roi et Dieppe. Le Ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, considère qu'il en va de la "souveraineté économique de la France."