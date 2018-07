Automobile : "Carly", l'application anti-compteur trafiqué

publié le 29/05/2017 à 07:02

C'est l'histoire de la super voiture d'occasion de 10 ans et à peine 30.000 kilomètres au compteur qui, finalement, se révèle avoir largement dépassé les 100.000 kilomètres. Bref, l'arnaque classique ! Selon une étude de L'Argus, elle concernerait pas moins d'une auto sur dix d'occasion. Une entourloupe plus fréquente que jamais, tout simplement à cause des compteurs électroniques qui équipent aujourd'hui les voitures et qui se modifient très facilement en rentrant dans la mémoire de l'auto. Là où avant, quand les vieux compteurs à rouleaux étaient bidouillés, on pouvait voir des traces de tournevis par exemple, aujourd'hui avec ces compteurs électroniques c'est beaucoup plus compliqué de repérer l'arnaque.



Heureusement, il y a de nouveaux outils qui permettent de détecter cette fraude au kilométrage. D'abord un nouveau petit appareil qui s'appelle "Carly". Il se branche sur la prise diagnostic de la voiture. Il est relié à une application pour votre smartphone qui permet très simplement de connaître l'historique du kilométrage de l’auto. C'est vraiment très simple à utiliser. La prise diagnostic est en général sur le tableau de bord.

Ce système coûte entre 50 et 100 euros. Le seul bémol, c'est qu’il ne marche que pour les voitures des groupes allemands 'BMW, Mercedes, Porsche et toutes les marques du groupe VW (Audi, Seat, Skoda, etc.). De toute façon, en cas de doute, il ne faut pas hésiter à faire examiner la voiture que vous souhaitez acheter. Vous pouvez le faire par un concessionnaire du constructeur qui, lui, va rentrer dans la mémoire du véhicule. Un examen qui peut coûter entre 30 et 150 euros, mais qui peut vous éviter de gros ennuis.