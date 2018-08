Aujourd'hui, on vous raconte des salades !

publié le 06/08/2018 à 13:04

Batavia, laitue, rougette, roquette, mâche, frisée... Il existe de nombreuses variétés de salades que l'on déguste en entrée, en accompagnement ou traditionnellement en France, entre le fromage et le dessert. Mais d'où viennent-elles ? Comment sont-elles cultivées ? Depuis quand ? Comment les cuisiner ? Toutes les réponses avec Jean-Michel, Luana et Jean-Sébastien !

Aujourd'hui au bout du fil, le chef Olivier Nasti, Meilleur Ouvrier de France en 2007 et chef du restaurant du Chambard (2 étoiles au Michelin), à Kaysersberg, en Alsace...



Il vous explique comment mettre en valeur l'amertume et l'acidité des pousses de Mesclun grâce à un assaisonnement à base d'oseille, d'oxalis, de coriandre et de vinaigre de vin... Deuxième astuce du chef, reconstituer un cœur de laitue dans un bol avec de la ciboulette, capucine, fleur de persil, gros sel, petites tomates et noisettes...

Denis Janson est maraîcher à Saint Memmie dans la Marne, près de Chalons en Champagne. Il vend des légumes, dont de belles salades avec sa femme Christine. Des produits frais et de qualité, cultivés en pleins champs et sous serres l'hiver, afin de proposer leurs produits tout au long de l'année...

