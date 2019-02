Au royaume des pigeons

publié le 27/11/2018 à 09:20





Le cas de Geoffroy

Geoffroy est propriétaire de deux appartements à Nancy. Lors de l’assemblée générale du 14 mars 2017, sa petite copropriété (ils sont trois propriétaires en tout) vote l’installation de filet et pics anti-pigeons au-dessus de la cour. Une entreprise est choisie, elle propose un devis de 2250 euros, ce qui rentre dans le budget prévu. Le syndic a reçu tous les appels de fonds nécessaires à la réalisation des travaux. Malgré cela, plus d’un an et demi après, ces travaux n’ont toujours pas été réalisés. Le syndic lui dit d’abord qu’il est en attente de la date d’intervention de l’entreprise. Puis il lui explique que c’est la copropriétaire de l’étage supérieur qui bloque l’avancée des travaux : elle empêcherait l’entreprise d’accéder à son logement, alors qu’il est nécessaire d’y passer pour installer le filet...