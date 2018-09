Au royaume de la rouille

publié le 26/09/2018 à 09:20

Le cas de Stéphane

Après plusieurs années d’économies, Stéphane casse sa tirelire pour réaliser son rêve. Le 28 juin 2018, il répond à l’annonce d’un professionnel sur un site de vente en ligne et fait l’acquisition d’une belle voiture de collection américaine de 1965 pour 28.695€. Annonce alléchante, contrôle technique quasi vierge, tous les voyants semblent au vert ! Il va pourtant vite déchanter. Non seulement, la batterie se décharge du jour au lendemain, mais surtout il entend des craquements. Inquiet, il se rend dans un centre de contrôle technique. Et le constat est alarmant ! Le contrôleur relève une corrosion excessive du châssis. Même chose pour la direction, mais aussi pour les freins dont l’efficacité est jugée insuffisante. Quant au tuyau d’échappement, il souffre d’un manque d’étanchéité. En clair, le véhicule est en grande partie rouillé. .