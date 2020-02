Arnaque bancaire : le faux conseiller fait 25 virements et encaisse 10.350 euros

publié le 21/02/2020 à 09:20



Le 26 décembre, un conseiller de la banque de Julia l’appelle. C’est en tout cas bien le numéro de sa banque qui s’affiche. La personne lui explique être le remplaçant de son conseiller. Elle est en confiance car elle constate qu’il a accès à ses comptes : il sait quelles opérations ont été effectuées dans la journée. Il lui explique que des opérations frauduleuses sont en cours sur son compte et qu’il va stopper ces opérations, mais pour ça il faut qu’elle valide son action sur son application mobile, lui dit-il.

Julia s’exécute. Le lendemain matin, sa banque lui envoie un SMS pour savoir si elle est à l’origine des virements faits pour une certaine Anaïs, qu’elle ne connait pas. Elle répond que non, mais que le problème a justement été traité la veille au soir par un conseiller. Ce n’est que quelques heures plus tard qu’elle se rend compte que ce soi-disant conseiller était en fait l’escroc lui-même ! Il a réalisé 25 virements pour un montant total de 10.350 euros, sur deux RIB différents. Elle avertit alors sa banque qu’elle n’est pas à l’origine de ces mouvements et elle va porter plainte, sur demande de son (vrai, cette fois) conseiller.

Ce dernier lui dit aussi qu’une demande de retour de fonds va être faite à la banque qui a encaissé les virements. Mais depuis, elle n’a pas de nouvelles, sa banque lui a simplement dit par téléphone qu’elle ne sera pas remboursée, qu’elle aurait fait preuve de négligence, que ces arnaques sont courantes et qu’elle aurait dû faire plus attention.

