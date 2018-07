publié le 27/05/2016 à 07:51

L'événement est spectaculaire : 60.000 ouvriers remplacés d’un seul coup par autant de "Foxbots" (contraction de Foxconn et Robot). C’est le coup d’envoi d’un vaste programme de robotisation planifié depuis 2011 par le fondateur de cette entreprise, le plus gros employeur du monde. Il compte 1,2 million de salariés (plus que de soldats dans l’Armée rouge).



Mais ce n'est qu'une première étape : à terme, et le plus vite possible, Foxconn veut remplacer un million de ses ouvriers par un million de robots pour augmenter la vitesse de production et réduire ses coûts. Un robot coûte moins de 20.000 dollars et sa productivité est trois fois supérieure celle d’un humain. L’entreprise espère avec ce plan réduire sa masse salariale de 58%.

Mutation radicale

C’est un phénomène en plein développement. Et singulièrement en Chine, où pourtant la demande de création de postes de travail est importante. Dans la seule région de Kunshan, où Foxconn lance ses robots et où 46% de la surface est déjà occupée par 4.800 usines, les autorités veulent encore renforcer leur compétitivité pour accélérer la croissance locale.

Elles investissent cette année, avec Foxconn et trente-cinq autres entreprises, plus d’un demi-milliard dans l’intelligence artificielle. Quelque 600 groupes industriels voisins vont les imiter à court terme. Nous sommes devant une mutation plus radicale encore que celle subie par les canuts de Lyon ou les Luddites anglais au XIXème siècle lors de l’apparition des machines à tisser.

Pas de retour en arrière

La diffusion des robots de plus en plus intelligents s’accélère. Sur les 240.000 qui ont été mis en service l’an dernier, 66.000 ont pris la route de la Chine, 34.000 celle des États-Unis et 50.000 sont en Europe. Leur sophistication progresse tellement vite que d’ici quinze ans, le tiers des emplois existant aujourd'hui seront potentiellement automatisables.



Sur les chaînes, dans les entrepôts, mais aussi dans l’assurance, le tourisme (avec les robots réceptionnistes multilingues), les salles de rédaction et celles d’opération avec les robots chirurgiens, les premières machines intelligentes sont déjà à l’oeuvre. Il n’y aura pas de retour en arrière. Et même si seulement 20% des emplois menacés étaient effectivement robotisés, cela signifierait la disparition de 3 millions d’emplois en France dans dix ans. Un dossier autrement plus préoccupant que la guérilla autour de la loi El Khomri.

Le bloc-notes

La note du jour

