publié le 01/11/2019 à 09:20

Le cas de Michel Michel a 93 ans. En 2016, Michel souhaite préserver au maximum son autonomie chez lui. Dans cette optique, il fait appel à une société spécialisée pour la fourniture et la pose d’un monte-escalier. Michel règle 9810 €. Mais l’installation se révèle rapidement défectueuse. Le monte-escalier tombe successivement en panne en août 2017, en avril 2018, puis en décembre 2018. Les trois fois, le SAV se charge des réparations moyennant un forfait de déplacement. Après les travaux de décembre, promis-juré, Michel ne doit plus être embêté pendant un bon moment avec des pannes. Pourtant, ça ne rate pas… L’appareil cesse de nouveau de fonctionner en juin dernier. Un autre technicien finit par se déplacer et par remettre en marche le monte-escalier. Sauf qu’une heure après son départ, le système retombe en panne.



