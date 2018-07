Amour à distance : loin des yeux, loin du cœur ?

publié le 30/01/2018 à 07:00

Si les histoires sentimentales semblent déjà compliquées quand on vit à proximité, c'est encore un tout autre défi lorsque les kilomètres séparent les amoureux. Sans lien physique régulier, le doute peut s'installer, les sentiments s'évaporer et les tentations se présenter... Mais à l'ère des communications faciles (FaceTime, Skype, WhatsApp, sms, etc.), l'éloignement est-il vraiment synonyme d'absence ? Comment maintenir confiance, complicité et désir ? De quelle façon gérer le manque ? Une relation à distance est-elle viable sur le long terme ?



- Fabienne Kraemer : psychanalyste et auteure de "21 clés pour l'amour slow" et "Je prends soin de mon couple", éditions Puf



- Emmanuel Ballet de Coquereaumont : psycho-praticien d'inspiration jungienne, spécialiste reconnu de l'enfant intérieur, auteur de "J'arrête d'être mal dans mon couple", éditions Eyrolles



