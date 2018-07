publié le 31/08/2016 à 08:00

Le groupe informatique américain Apple a été sommé mardi 30 août par la Commission européenne de rembourser plus de 13 milliards d'euros (14,5 milliards de dollars) d'arriérés fiscaux. La sanction est massive : elle quarante fois plus importante que la dernière du genre en Europe. On vient de changer de dimension dans la lutte contre le dumping fiscal : les entreprises devront payer des impôts là où elles font du business.



Ce tournant va-t-il faire fuir les investisseurs ? Pas sûr. Pour Apple, Google, Amazon, Starbucks et les autres, l’Union européenne est un marché incontournable et même souvent indispensable à leur bonne santé. Pour Apple, c'est même probablement son espace économique le plus rentable. L’essentiel de son trésor de guerre (232 milliards de dollars) est ainsi prudemment conservé en Europe, loin du Fisc américain. Par ailleurs, quelle autre partie du monde Apple peut inonder en toute sécurité juridique et sans risque de pillage de téléphones à 750 euros ?

Apple, comme Google précédemment, va faire appel. Elle va même bénéficier dans ses manœuvres de la complicité active du gouvernement irlandais, fidèle à sa stratégie de parasite fiscal. Mais Dublin, comme Tim Cook (le PDG de l’entreprise californienne), auront du mal à convaincre qu’il est légitime qu’Apple n'ait payé en 2014 que 0,005% d’impôt sur l'ensemble de ses immenses profits. Un dumping effarant qui se fait sur le dos des pays européens et des citoyens irlandais.

Mais au final c'est l’Irlande qui va récupérer 13 milliards d'euros. La Commission a prévu le coup. Si un pays - la France, par exemple, qui est premier marché d’Apple en Europe - considère que la combine irlandaise a lésé le Trésor public, elle peut réclamer sa part du gâteau. On encourage vivement Michel Sapin à fêter sa promotion à Bercy par le dépôt d’un dossier de demande de remboursement.

