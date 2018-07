Amazon Prime Now ou Carrefour Drive piéton, quel est le plus avantageux ?

Le service Amazon Prime Now (à gauche) et le Drive piéton de Carrefour (à droite).

Livraison à domicile ou à deux pas de chez vous ? Près de deux ans après le lancement d'Amazon Prime Now à Paris, certains acteurs de la grande distribution répliquent avec de nouveaux services testés dans les centres urbains. C'est le cas de Carrefour, qui a lancé en avril 2018 des Drive piétons dans plusieurs magasins de Paris et Lyon.



Coût, temps, qualité des produits... Entre Amazon Prime Now et Carrefour Drive, quel service est le plus attractif ? Afin de déterminer les avantages et inconvénients de chaque service, nous avons décidé de tester un panier type avec 26 articles contenant des produits frais, d'épicerie, des boissons, des produits d'entretien et des surgelés.



L'offre et les conditions

Amazon Prime Now

Avec cette offre proposée aux abonnés Amazon Prime, le géant américain propose la livraison gratuite en 2 heures de milliers de produits des marques Amazon, Bio c' Bon, Fauchon, Lavinia et Truffaut à partir de 40 euros d'achat et pour 20 euros d'achat minimum par boutique. L'abonnement Prime est gratuit pendant 30 jours, puis coûte 49 euros par an.

Carrefour Drive Piéton

Pas de livraison, le client doit aller récupérer sa livraison lui-même dans l'un des magasins Carrefour qui propose cette offre. Gratuit, le service ne fonctionne que pour les paniers de plus de 40 euros. Le consommateur peut choisir parmi 20.000 références stockées dans des entrepôts situés à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) et Saint-Quentin-Fallavier (Rhône).



L'expérience d'achat en ligne

Amazon Prime Now

Le site Amazon Prime Now reprend les codes d'un magasin physique en répartissant les produits par thème (Produits frais et surgelés, épicerie, hygiène, high-tech...).



Les pages produit sont plus épurées que sur le site classique d'Amazon. On y retrouve l'essentiel : description de l'article, ses caractéristiques (composition, allergènes), mais on regrette que les valeurs nutritionnelles soient peu mises en avant.



Carrefour Drive piéton

Pas de dépaysement en vue : le site, facilement navigable sur mobile comme sur écran d'ordinateur, reproduit le classement des produits dans un magasin Carrefour. Pour chaque produit sont affichés le prix, la composition, les valeurs nutritionnelles, les conseils de conservation et l'origine pour les produits frais.



Le choix des produits

Amazon Prime Now

Amazon mise sur une large palette d'articles : on peut se faire livrer produits frais, d'épicerie, de beauté mais aussi vêtements, livres, produits high-tech ou matériel de sport. Bonus : le choix inclut des produits d'épicerie fine et des produits bio ainsi qu'un grand choix de vins. Des articles introuvables dans des grandes surfaces traditionnelles.



Carrefour Drive

Sur son site, Carrefour vend uniquement des produits d'épicerie, d'entretien et de textile. Le choix de fruits et légumes frais est large. Inconvénient : la sélection se fait à la pièce. Si vous êtes un consommateur seul, cela augmente les risques de gaspillage.



Les prix

Amazon Prime Now

Pour mon panier de 26 articles, j'ai dû débourser 59,25 euros (à ajouter au prix de votre abonnement Prime).



Carrefour Drive piéton

Mon panier de 26 articles m'a coûté 48,97 euros.



Comment expliquer cette différence ? Tout d'abord, Amazon ne propose pas d'équivalent aux produits de la marque Carrefour, souvent moins chers que les produits d'autres marques.



Par exemple, la purée de tomates Carrefour 690g payée 0,84 euros sur le site du distributeur n'existait pas sur Amazon. J'ai donc dû la remplacer par une purée de tomates rustique 680g de la marque Bio c' Bon qui m'a coûté 3,29 euros sur Amazon Prime Now. L'écart est encore plus criant pour la grenadine : 2,10 euros pour le sirop Teisseire 75 cl de Carrefour contre 6,82 euros pour le sirop Bio c' Bon !



En outre, pour deux produits similaires, le prix est généralement plus élevé chez Amazon. Exemple avec la sauce Béchamel Elle&Vire 33cl, qui m'a coûté 1,55 euros chez Carrefour et 1,76 euros chez Amazon.



La livraison

Amazon Prime Now

Pas de chance pour moi : la livraison en une heure n'est pas disponible dans mon arrondissement. Je choisis donc le créneau suivant, qui ramène la livraison entre 16 heures et 18 heures. Le livreur arrive vers 16h30. Les produits, contenus dans des sacs en papier, sont bien emballés et rien ne manque.



Carrefour Drive piéton

Avant la livraison en magasin, je reçois un SMS de confirmation indiquant que je peux venir récupérer mes courses entre 18h et 18h30. Un créneau horaire très restreint mais qui n'est en fait qu'indicatif : à partir de l'horaire demandé, les produits restent disponibles deux jours.



En cinq minutes, je récupère mes courses à une borne située à l'entrée du magasin. Rien n'a été oublié, les produits fragiles ont été soigneusement emballés et les surgelés bien conservés au froid. Attention : prévoyez un chariot, car les produits sont stockés dans des sacs en carton peu solides.



Le verdict ?

Amazon Prime Now

Les plus : la qualité et la variété de produits, la vitesse de livraison

Les moins : le prix des produits et le caractère payant du service



Carrefour Drive piéton

Les plus : le prix, la gratuité du service

Les moins : l'organisation nécessaire, le déplacement - même minime - obligatoire