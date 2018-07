Monoprix va vendre des produits alimentaires sur Amazon

publié le 28/03/2018 à 00:09

Il s'agit d'une première pour un distributeur français : Monoprix va vendre ses produits alimentaires sur la plateforme en ligne du géant Amazon. Une boutique à 90 % alimentaire, et 10 % beauté pour un supermarché virtuel inédit. Yaourts, légumes, produits issus de l'agriculture biologique, mais aussi gel douche et autres produits du quotidien... Au total, quelque 5 à 10.000 références, de grandes marques aussi bien que de produits estampillés Monoprix seront mis en vente sur la plateforme d'Amazon. Soit l'équivalent d'un magasin Monoprix de taille moyenne.



En bonus, une livraison dans l'heure, un service que le client devra payer 7,90 euros. La livraison sera gratuite au-delà de deux heures. La commande sera préparée dans les magasins Monoprix, et la livraison express sera assurée par Amazon directement. L'offre est toutefois réservée aux abonnés Amazon Prime Now. Sont concernées pour l'instant, Paris et 21 communes de la région parisienne.

Un marché de l'alimentation en pleine transformation

Cette initiative montre que le marché alimentaire est fortement bousculé par le digital. Aucune enseigne avant Monoprix n'avait toutefois fait alliance avec Amazon, craignant la cannibalisation. Le distributeur français prend le risque de faire entrer ses produits et ses clients dans le giron d'Amazon, pour offrir une livraison express. En face, Leclerc investit Paris en lançant une offre de livraison à domicile; Auchan s'est allié avec le géant chinois en ligne Alibaba, et Carrefour avec un autre géant chinois Tencent. L'enjeu est de taille car d'ici les cinq prochaines années, il se pourrait que les ventes en ligne dépassent celles en magasin.