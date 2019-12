Aimons-nous toujours un peu nos ex ?

publié le 12/12/2019 à 07:00

Certaines histoires d’amour nous marquent plus que d’autres, et même si elles sont terminées, le souvenir des moments partagés avec ceux qui ont fait battre notre cœur un temps reste doux, joli, précieux…Difficile alors d'occulter totalement une histoire que l'on a vécue intensément.

Aimons-nous quelque part toujours un peu nos ex ? Que reste-t-il des sentiments éprouvés ? Nous accompagnent-ils tout au long de notre vie sentimentale ?

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ?

Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !

"On est fait pour s'entendre", le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 15h à 16h, en direct, sur RTL !



Invité.e.s

- Marie-Claude Treglia, journaliste



- Damien Mascret, médecin, sexologue et journaliste au Figaro Santé