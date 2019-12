publié le 26/12/2019 à 09:20

Le cas de Claude



Claude est âgé de 70 ans. Divorcé depuis plusieurs années, il remue ciel et terre pour retrouver l’amour. Il tente d’abord sans grand succès l’aventure des sites de rencontres en ligne. Puis, un beau jour de mai 2017, il tombe sur la publicité élogieuse d’une agence matrimoniale dans son journal. Convaincu par l’annonce, il signe un contrat avec cette société et il paie 1500 €.

Mais, rapidement, il se rend compte que rien ne se passe comme sur la publicité. Les personnes qu’on lui propose n’ont rien en commun avec lui. Plus embêtant, elles seraient toutes éloignées d’au moins 100 km de chez lui. Comme la gérante refuse d’annuler le contrat, il porte l’affaire en justice.

Le 8 octobre 2018, l’agence matrimoniale est condamnée à lui rembourser les 1500 € versés. Il engage bien un huissier pour récupérer cet argent. Seulement, en six mois, il ne recouvre que 600 € auxquels s’ajoutent 200 € réglés directement par la partie adverse. Impossible de récupérer les 700 € manquants. Pourtant, le 30 juillet, l’huissier affirme avoir reçu au moins un autre versement. Quant à l’agence matrimoniale, elle continue de payer des espaces publicitaires dans la presse locale… Et, aujourd’hui, plus personne ne lui répond.

