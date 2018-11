publié le 07/11/2018 à 16:42

Du nouveau dans les normes de sécurité pour les achats en ligne. Dans les mois à venir, le code que vous recevez par SMS pour valider une transaction sur Internet pourrait disparaître, indiquent Les Echos dans un article publié le 6 novembre.



Aujourd'hui, au moment de valider un achat en ligne, les clients reçoivent sur leur smartphone un code envoyé par SMS par leur banque. Ils doivent ensuite entrer ce code dans la fenêtre qui s'est ouverte sur leur navigateur pour finaliser la transaction. Selon le Groupement des cartes Bancaires cité par Les Échos, ce type de validation est utilisé dans 85% des transactions en ligne faisant l'objet d'une authentification renforcée.

Mais selon les autorités bruxelloises, ce dispositif n'est pas suffisamment sécurisé. Si quelqu'un récupère les informations figurant sur votre carte bancaire et réussit en plus à vous voler votre smartphone, il lui est alors possible d'effectuer une transaction à votre place.



Les banques et commerçants inquiets

Face à ce risque, l'Union européenne demande aux banques de plancher sur un nouveau système d'authentification, qui devra être mis en place d'ici à septembre 2019.



Mais les commerçants et les banques s'inquiètent du délai trop court : selon eux, passer à un nouveau mode d'authentification en un an risque de causer du tort au développement de leur activité. Plusieurs fédérations européennes de commerçants ont ainsi demandé à ce que cette échéance soit repoussée à dans trois ans.



Pour l'heure, quelques pistes sont évoquées pour remplacer ce mode d'authentification : un système permettant de scanner les empreintes digitales du client, ou encore un code personnel fourni à chaque client et exclusivement dédié aux emplettes en ligne.