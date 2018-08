A la force des bras

publié le 31/08/2018 à 09:20

Le cas d'Hervé

Hervé est tétraplégique. Depuis le 9 mai 2018, la plateforme monte-escalier qui lui permet d’accéder à son domicile au premier étage est en panne. Depuis cette date, il est contraint de monter et descendre une quinzaine de marches assis, à la force des bras. Il paie tous les ans un contrat d’entretien et de réparation pour ce matériel. La société est bien intervenue mais ne trouve pas la panne depuis 4 mois ! Le réparateur et le fournisseur se renvoient la balle. Malgré ses incessants appels, mails et un courrier recommandé, le problème persiste. La situation devient insupportable et ne peut plus durer.





