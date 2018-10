80 000 km de plus

publié le 10/10/2018 à 09:20

Le cas de Grégory

Le 11 août 2015, Gregory achète un véhicule d’occasion pour la somme de 6500€ (dont 500€ de reprise) à un professionnel. Rapidement, il constate l’apparition d’une fumée blanche pendant ses longs trajets. Il en fait part au vendeur. Celui-ci lui explique qu’il n’y a rien d’anormal. Rassuré, il parcourt 27.000€ sans connaître de grosse avarie. Mais le 10 février 2017, il tombe en panne en pleine route. Après l’avoir remorqué, son garagiste habituel procède à la valise pour trouver l’origine du problème. Non seulement, votre moteur serait HS et nécessiterait plus de 6000€ de travaux. Mais surtout, le calculateur du moteur affiche 78.615 km de plus que sur le compteur ! …

