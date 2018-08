publié le 30/08/2018 à 20:39

Le 6 septembre prochain se tiennent les Rencontres de l'Union à la salle Pleyel à Paris. L'événement réunit les grands groupes de la publicité et de la communication. Le thème de cette édition : "les nouvelles communautés". De nombreuses entreprises comme Le Bon Coin, Waze ou encore Monoprix sont également présentes, aux côtés de nombreux médias. Ces nouvelles communautés, ce sont les réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook, mais pas seulement.



Les nouvelles communautés "ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce qui est nouveau c'est l'ampleur que ça prend et le besoin que les gens ressentent à en faire partie", explique Raphaël de Andreis, le PDG de Havas et président de l'Union des entreprises de conseil et d'achat média à l'origine de ce rendez-vous.

"On a été très frappé ces derniers temps par la montée de ce phénomène, notamment grâce à ces nouvelles plateformes technologiques : plus le monde est ouvert, plus les gens éprouvent le besoin de se ré-ancrer et d'appartenir à quelque chose, à une communauté", souligne Raphaël de Andreis.

"On a fait un sondage : 76% des Français estiment appartenir à une communauté, 60% d'entre eux disent appartenir à une communauté culturelle, 32% mettent leur région en avant", révèle Raphaël de Andreis.