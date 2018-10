7046 € dans la nature

publié le 26/10/2018 à 09:20

Le cas d'Eric

Eric dirige une société spécialisée dans la fourniture de matériel de signalétique, objets de publicités, impression de logos, etc. Entre octobre 2017 et mars 2018, il livre plusieurs commandes à une société de travaux publics. Mais il n’a jamais été payé de ces commandes. Cette société, qu’il connaît parce que son fils y travaille, lui doit au total 7046 euros. Eric relance régulièrement, et à chaque fois on lui dit de ne pas s’inquiéter, que le paiement va être fait. Il a même proposé des règlements échelonnés, mais sans résultat.



Offrez un chien guide à un non-voyant avec RTL !

Vous souhaitez contribuer au financement de la formation de NAPO pour aider une personne non-voyante ou malvoyante ? Rendez-vous sur Leetchi en cliquant sur le lien suivant. Tous les dons sont les bienvenus. N'hésitez pas non plus à partager un max !