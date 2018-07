5 astuces pour améliorer votre connexion Internet

publié le 24/04/2018 à 08:42

En matière de connexion à Internet, les promesses des fournisseurs d'accès sont parfois bien loin de la réalité. Dans une étude parue en septembre 2017 sur l'état de l'Internet en France, l’UFC-Que Choisir révélait que plus d’un foyer sur dix disposait d’un débit réel inférieur à 3 mégabits par seconde, alors que le débit proposé par les fournisseurs d'accès à Internet (FAI) est généralement bien plus élevé.



Pour chiffrer l'écart entre les débits annoncés par les FAI et ceux constatés par les particuliers, l'association de défense des consommateurs a lancé ce mardi 24 avril son propre observatoire des débits fixes, auquel chacun pourra participer.

Centrale téléphonique éloignée, mauvaise qualité des équipements, positionnement de la box... Plusieurs facteurs peuvent expliquer un débit très bas. Découvrez ici quelques astuces pour rendre votre connexion Internet plus performante.



Privilégiez l'Ethernet au Wi-Fi

Privilégiez le câble Ethernet au Wi-Fi si votre ordinateur est situé à proximité de la box, cela vous permettra d'obtenir une connexion plus stable. Si le réseau est plus faible à certains endroits de votre logement, l'UFC-Que Choisir conseille de se procurer un kit CPL, un adaptateur à brancher directement sur une prise et qui permet de diffuser la connexion Internet via le réseau électrique de votre maison. Ces produits coûtent entre 30 et 140 euros en fonction du débit qu'ils offrent et des fonctionnalités supplémentaires.



Si vous optez pour un adaptateur CPL, branchez-le directement sur la prise et le moins loin possible de votre box pour éviter de perdre du signal.

Acquérez un répéteur Wi-Fi pour couvrir 100% du logement

Votre box peine à couvrir la totalité de votre logement ? Vous pouvez faire l'acquisition d'un répéteur Wi-Fi (à partir de 25 euros), un boîtier qui va capter le signal de départ et l'étendre à un espace plus vaste. Attention cependant : il doit être judicieusement placé, ni trop loin car le signal capté serait trop faible et donc répété faiblement, ni trop près car il ne ferait que répéter le signal d'origine sans l'étendre.



Prêtez attention à la position de votre box

Votre box est enfermée dans un placard au fond d'une chambre et branchée à une multiprise ? Ne cherchez pas : vous pouvez forcément lui trouver une meilleure place. Tout d'abord, placez-la plutôt dans un endroit ouvert, dans une pièce centrale du logement par rapport à vos usages d'internet (salon, couloir...) et assez en hauteur. Évitez les obstacles (murs porteurs, portes épaisses) et les objets perturbateurs (appareils d'électroménager, aquarium...). Enfin, veillez à la brancher directement sur secteur et non pas si une multiprise.

Procurez-vous une box et des équipements récents

Plus une box est ancienne, moins elle est à jour en terme de normes de connectivité. Vérifiez que la vôtre intègre bien du "Wi-Fi ac" et non du "Wi-Fi n" : cette nouvelle norme utilise uniquement la bande de fréquence 5 Ghz, moins perturbée et moins encombrée que la fréquence 2,4 Ghz utilisée auparavant.



Si votre box est obsolète, vous pouvez l'échanger contre un modèle plus récent. La plupart des fournisseurs d'accès à Internet (Orange, SFR, Bouygues et Free) proposent ce service gratuitement. Selon votre fournisseur, vous pouvez échanger votre ancienne box contre une nouvelle en boutique, ou vous faire livrer et renvoyer votre ancien appareil avec un bon de retour colis.



De même, pensez à renouveler tous vos équipements (smartphones, tablettes, ordinateurs), qui doivent être équipés des meilleures caractéristiques Wi-Fi.



Vérifiez les programmes en cours d'exécution

Certains logiciels (torrent, VPN) utilisent la connexion internet, même lorsqu'ils fonctionnent en arrière-plan sur votre ordinateur. Pour arrêter ces programmes et ainsi économiser de la bande passante, voici les procédures à suivre.



Sur Windows : rendez-vous dans le Moniteur des Ressources en tapant "resmon" dans la barre de menu "Démarrer" de Windows. Cliquez ensuite sur l'onglet "Réseau" puis sur "Stopper les programmes inutiles".



Sur Mac : Cliquez sur l'onglet Applications, puis sélectionnez Utilitaires, puis Moniteur d'activité. Sélectionnez ensuite l'onglet "Réseau" pour repérer les applications qui consomment le plus de bande passante, puis fermez celles que vous n'utilisez pas.



Plus difficile à repérer, certains virus informatiques peuvent aussi utiliser de la bande passante. Installez, mettez à jour votre antivirus et lancez un scan complet de votre ordinateur pour repérer les menaces éventuelles.