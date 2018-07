publié le 28/07/2016 à 12:09

Dur, dur, d'être un trader ! Adulés à la fin du XXe siècle, le métier est en train de disparaître aux portes de 2030. Les machines-robot, des super-calculateurs vont beaucoup plus vite que les humains pour passer des ordres sur les marchés financiers. Il sont imbattables, plus sûrs et moins chers.



Face à cela, on crée donc un fond pour les aider à trouver de nouvelles formations au sein de la banque. Pas simple quand on a été les "Rois de la Finance" et qu'on meurt dans l'indifférence générale, voire avec une possible délectation de la part des citoyens et des politiques. La célèbre et prestigieuse école Polytechnique a vite stoppé l'envoi de contingents de diplômés à la City de Londres. Trader n'était plus un métier de masse mais uniquement réservé à certains superviseurs des machines, des contre-maîtres de l'intelligence artificielle.