2016, la bonne année financière de La Poste

publié le 23/02/2017 à 23:41

La Poste a connu une bonne année 2016, et elle peut dire merci aux colis. Ils sont la raison de l'augmentation de plus de 1,1 % du chiffre d'affaires de l'entreprise, à 23,3 milliards d'euros. Le bénéfice net du groupe de son côté grimpe de 33,6 %, à 849 millions d'euros. Notamment donc grâce à la progression des colis postaux ordinaires et les colis rapides et express, aussi bien en France qu'à l'international. Le courrier traditionnel est en baisse de son côté, concurrencé très fortement par le numérique et les emails.



L'entreprise poursuit par ailleurs ses opérations de diversification, et imagine de nouveaux métiers davantage tournés vers des services de proximité. L'un de ses projets phares portés par Le Poste est l'ouverture de maisons de services au public en partenariat avec des administrations, mais aussi l'ouverture de relais de poste aux horaires élargis dans les villes, un maillage de facteurs-guichetiers dans les zones rurales.

En parallèle, les facteurs assument une panoplie de nouvelles fonctions : passage du code de la route, recyclage du papiers ou encore services à la personne. Ces activités ont rapporté à l'entreprise quelque 43 millions d'euros en 2016, soit trois fois plus qu'en 2014.