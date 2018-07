20 novembre 2024, les fashion weeks sont devenues connectées

publié le 25/07/2016 à 17:27

20 novembre 2024, les nouvelles technologies ont révolutionné les fashion weeks et la mode en général. Les shows des défilés sont toujours époustouflants mais la mode est voulue plus bio, plus éthique et engagée. En 2024, 600.000 personnes travaillent encore en France dans la mode mais les inspirations sont toute autre désormais. Ingénieurs de la Nasa et d'Ariane Espace sont les nouvelles muses de part leurs évolutions technologiques.



Fibres révolutionnaires, vêtements connectées, l'habit est high-tech mais aussi écolo. Un t-shirt fait en "microbes" permet d'être jeté et transformé en composte. Par ailleurs, la réalité virtuelle permet de tester les vêtements et défiler en direct à la fashion week grâce à la réalité virtuelle. La commande peut être faite dans la foulée après avis de vos amis sur les réseaux sociaux. Tout cela sans bouger de chez soi.