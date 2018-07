19 janvier 2048, fermeture de la dernière pompe diesel du pays

publié le 29/07/2016 à 11:37

Ça y est, c'est fini. Le diesel n'existe plus et les véhicules équipés pour rouler avec ce carburant sont interdits dès 2025. Le 19 janvier 2048, la dernière pompe diesel est fermée. Une conséquence du "diesel gate" de Volkswagen en 2016, alors que la pollution provoquée par le diesel était devenue un enjeu de santé publique.



Les villes d'Europe comme Berlin ou Lisbonne excluaient les véhicules les moins récents de la circulation dans leurs rues. Dans les pays émergents, dès 2015-2020, le diesel a été chassé et des plans quinquennaux en Chine favorisaient l'achat de véhicules propres et impulsaient donc une tendance mondiale.

En Europe, les véhicules diesel sont devenus interdits dans plusieurs pays, et la transition était devenue nécessaire du fait d'un pétrole de plus en plus rare et donc de plus en plus cher. Le développement des moteurs électriques et des bornes de recharge ont achevé cette transition devenue obligatoire.