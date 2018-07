À 127 ans, Opinel ouvre une boutique à Annecy

publié le 26/09/2017 à 23:37

On ne présente plus la marque Opinel, créée en 1890. Le nom de la marque est devenu au fil des années celui d'un objet de la vie courante. À 127 ans, Opinel vient d'ouvrir une boutique à Annecy. Pas question pour autant d'en ouvrir d'autres en France pour le moment. "On voulait ouvrir un magasin à Annecy parce qu'on a récemment développé de nouvelles gammes, qui sont moins connues que le couteau fermant et on avait vraiment besoin d'accélérer sur cette connaissance-là", explique Luc Simon, le directeur général adjoint d'Opinel. "Ça nous donne plutôt envie de revenir vers nos détaillants avec plein d'enthousiasme pour mieux présenter les autres gammes", précise-t-il.



Française, la marque n'en est pas moins présente à l'international. "On est connu dans le sud de l'Europe principalement depuis longtemps : Italie, Espagne. Et on se développe bien dans les pays anglo-saxons et on a créé pour ça une filiale aux États-Unis qui fait que le marché américain se développe très très bien", se félicite Luc Simon.

Malgré son grand âge, il est encore possible de faire évoluer l'opinel. "Ce qu'on fait évoluer depuis 1890, c'est le moyen de le fabriquer", note-t-il, rappelant que tous les produits voient le jour en Savoie, à Chambéry. Tous les produits, car il n'y a pas que l'emblématique couteau fermant qui sort des usines d'Opinel. On trouve également des couteaux de cuisine, de table, mais aussi un couteau à fromage qui va voir le jour pour Noël.