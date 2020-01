117 nouveaux émojis en 2020 dont un ninja

publié le 30/01/2020 à 12:36

Chaque année, les éditeurs ajoutent de nouveaux émojis à nos smartphones et 2020 ne fera pas figure d’exception. 117 émojis ont été sélectionnés par le consortium Unicode dont un ninja, mais pas de trace d’un drapeau breton.

Parmi ces nouveaux émojis, on retrouve également, un chat noir, un mammouth, un bison, un castor, un ours polaire, un dodo, un phoque, des insectes, un cœur et des poumons anatomiques, une femme et un homme en costume, un bonhomme déguisé, un homme vêtu d'une robe de mariée ou un homme et une femme qui donnent le biberon", rapporte le site Igen.fr.



Vous pouvez consulter la liste complète sur Emojipedia pour découvrir toutes les nouveautés 2020. Les éditeurs devront désormais adapter les images à leurs appareils/plateformes. Apple devrait appliquer ces nouveaux émojis dès l’automne 2020.