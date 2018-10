10 000 € d'un claquement de doigts

publié le 09/10/2018 à 09:20

Le cas de Thibaud

Le 12 septembre dernier, à 8h30, Thibaud ne parvient pas à accéder à ses comptes bancaires. Rien de bien alarmant. Il pense qu’il s’agit d’un simple problème technique. Sauf qu’un peu plus de 2 heures après, il reçoit un appel d’un individu prétendant être responsable du service digital de votre banque. Celui-ci lui explique qu’il lui faut remettre à jour ses données personnelles. Pour cela, il lui fait allumer son application, puis il lui demande de vérifier si les bénéficiaires de ses virements sont les bons en validant simplement les noms. Il suit les instructions sur son téléphone et commence par cliquer sur le nom du premier bénéficiaire, sa compagne. Jusque-là, tout semble cohérent. Seulement, son interlocuteur lui demande s'il connait le bénéficiaire suivant, un illustre inconnu. En une demi-seconde, il suspecte une supercherie et il raccroche. Mais c’est déjà trop tard…

Composez le 3210 (0,50 € la minute) ou bien encore écrivez à rtl.fr





En cas d'envoi par courrier, adressez-nous des copies, jamais d'originaux !