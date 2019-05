Willem Einthoven, le physiologiste qui a révolutionné la cardiologie

publié le 21/05/2019 à 10:04

À travers un doodle, Google rend hommage au père de l'électrocardiogramme, Willem Einthoven, né il y a 159 ans sur l'île de Java, en Indonésie. Prix Nobel de médecine en 1924 mais peu connu du grand public, son travail a permis de bien mieux connaître le cœur humain et son fonctionnement.



Avant lui, les scientifiques ne possédaient aucun instrument pour mesurer les fréquences cardiaques, c'est-à-dire les courants électriques produits par le cœur humain. Ce physiologiste d'origine néerlandaise, a mis au point un outil révolutionnaire, l'électrocardiogramme, encore utilisé aujourd'hui par les médecins. Grâce à lui, on pouvait détecter d'éventuelles anomalies cardiaques de manière simple, rapide et sans douleur.

Cette idée, il l'a eue en plaçant des électrodes sur le torse des patients. Le tout premier engin qu'il a conçu pesait 270 kilogrammes, nécessitait un système de refroidissement et cinq personnes pour le faire fonctionner. Il a pu faire ses premiers essais cliniques en 1902, comme le précise la revue scientifique The New Scientist. Prix Nobel de médecine pour son invention en 1924, il décédera trois ans plus tard aux Pays-Bas.