VIDÉO - Sport à la maison durant le confinement : l'exercice d'Ysaora Thibus

et Isabelle Lange

publié le 07/05/2020 à 12:45

Durant toute la durée du confinement en France, en place depuis le mardi 17 mars et au moins jusqu'au lundi 11 mai, le service des sports de RTL vous propose de garder la forme avec les Étoiles du Sport. Chaque jour, un sportif ou une sportive, d'hier ou d'aujourd'hui, livre un conseil d’exercice à faire chez soi.



Après Marie-José Pérec, Samir Aït Saïd, Perrine Laffont, Melvyn Richardson, Élodie Clouvel, Fabien Galthié, Hélène Defrance, Denis Gargaud, Mathilde Gros, Alain Boghossian, Mélina Robert-Michon, Guillaume Gille, Yannick Agnel, Sarah Ourahmoune, Vincent Clerc, Charline Picon ou Stéphane Diagana, place à Ysaora Thibus, jeudi 7 mai.

L'escrimeuse de 28 ans, sept fois médaillée mondiale au fleuret en individuel et par équipe, vous présente l'un de ses exercices favoris, le cross-over. Il permet de travailler le cardio et est à la fois bon pour le gainage et pour la proprioception. Découvrez-la en mouvement.