publié le 17/03/2019 à 18:03

Pourquoi ne pas essayer la sève de bouleau si vous avez des envies de bien-être ? Son pollen est nocif et provoque des allergies, mais sa sève au contraire est remplie de qualités. Et en cette saison, ces arbres la produisent en grande quantité.



Michelle qui utilise la sève de bouleau depuis 20 ans en parle comme d'une cure de jouvence : "Si je me compare à mes amis qui n'en prennent jamais, j'ai une pêche d'enfer", confie cette femme qui va avoir 80 ans. Car la sève de bouleau est un allié pour l'organisme surtout aux changements de saison. Elle régénère le corps en douceur grâce à ses propriétés drainantes et détoxifiantes. Elle est aussi riche en oligo-éléments, anti-oxydants et minéraux.

Mais comment est obtenu ce précieux nectar ? Quelques indispensables: une forêt de bouleau, du gel puis du soleil pour faire monter la sève. Et pour l'extraire : une durite et un bidon. Julien Romano, producteur de sève de bouleau, explique : "on attaque à partir du 15 février à piquer certains arbres et dès que les bidons témoins commencent à se remplir on peut étendre à toute la parcelle et la production peut commencer". En moyenne, un arbre produit 8 litres de sève par jour mais seulement pendant un mois.