publié le 31/10/2019 à 05:01

Taches rouges sur la peau, démangeaisons, fièvre... La varicelle et ses désagréables symptômes frappent durement les Hauts-de-France, rapporte le quotidien La Voix du Nord, mercredi 30 octobre Si le sud-ouest de l'Hexagone est la région plus touchée par l'épidémie, le foyer est particulièrement virulent dans Pas-de-Calais et la région lilloise, selon le dernier bulletin du réseau Sentinelles publié mercredi.

Au plus fort de l'épidémie cette semaine, la maladie infectieuse a frappé 46 habitants sur 100.000 dans la région, la moyenne étant de 24 personnes touchées sur 100.000, rappelle le réseau Sentinelles.

Un seul conseil pour les personnes atteintes : prendre son mal en patience. Car comme La Voix du Nord le rappelle, il n'existe aucun médicament spécifique pour venir à bout de ce virus. Les médecins peuvent toutefois prescrire certains produits pour calmer les démangeaisons et les éruptions cutanée.

Les malades sont très contagieux durant les 48 premières heures. Il est donc fortement recommandé aux proches qui n'ont jamais eu le virus d'éviter de côtoyer ces derniers.