publié le 22/07/2018 à 08:02

Des petits détails peuvent gâcher les vacances d'été tant attendues. Manquer à certaines règles d'hygiène élémentaires peut par exemple vous clouer au lit et ainsi vous priver de séances à la plage ou de ballades en forêt. Dans son ouvrage Femmes débordées - Le livre qui va vous simplifier la vie au quotidien, Céline Copier dévoile une série de détails pratiques qui éviteront au lecteur de tomber malade bêtement sur son lieu de villégiature.



En location, il est impératif de faire couler abondamment l'eau de la douche avant de se laver. Et pour cause, le ballon d'eau chaude peut être un nid à germes et bactéries.

Autre conseil pour les amateurs de café : vérifier que le filtre de la cafetière a été correctement vidé par les précédents locataires. Car là encore, un filtre qui n'a pas été changé peut se transformer en véritable bouillon de culture.